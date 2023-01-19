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Sosyal medyada ilgi gören ev! İlginç özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor: "Namaz kılarken ne yapacağız? diyorlar"

19.01.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan bir vatandaş ilginç bir ev inşa etti. Evin özelliğini öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çünkü bu ev tek tuşla dönebiliyor, istenildiği zaman manzaraya veya güneşe karşı çevrilebiliyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev, yurt dışından da talep alıyor. Şaşırtan evi inşa eden Cemal Eksilmez ise sırada yürüyen ev, üstü açılan ev gibi projelerin olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada ilgi gören ev! İlginç özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor: "Namaz kılarken ne yapacağız? diyorlar"

Bu evin özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Güneysu ilçesine bağlı Güneli köyünde 93 yaşında hayatını kaybeden Bilal Atasoy'un rüzgar hızı ile dönen evinin ardından bu sefer Ardeşen ilçesinde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan Cemal Eksilmez isimli vatandaş tek tuşla dönebilen ev inşa etti. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği ev sosyal medyada ilgi görüyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev yurt dışından bile talep alıyor.

"BİZ NAMAZ KILARKEN NE YAPACAĞIZ? DİYORLAR"

Ev için patent sürecinin başladığını söyleyen Cemil Eksilmez, "Biz gölge tarafında olduğumuz zaman evimizi güneşe çevirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu ev dönen ev ama döndürülebilen bir evdir. Kendi istediğimiz zaman evi manzaraya veya güneşe karşı çevirebiliyoruz. Burada bazen eleştiriler alıyoruz. Biz namaz kılarken ne yapacağız diyorlar. O zaman evi kıbleye doğru çevireceksin. Seccadeyi değil evi kıbleye çevireceğiz. Böyle soğuk espriler oluyor.

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Bu evi ilk tasarladığımız zaman coğrafi yapıdan kaynaklı böyle bir şey heves ettik. Biz bu sistemi oluştururken 2-3 ay Ar-Ge çalışması yapıldı. Uygulamada en iyi sonuç veren sistemi kabullendik ve yaptık. Yaptığımız sistem tamamen Avrupa standartlarına uygundur. Gerekli bütün evraklarını aldık. Evimizde patent aşamasında yakın zamanda sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

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EV YURT DIŞINDAN DA TALEP GÖRÜYOR

Evin yurt dışından yoğun bir talep aldığını belirten Eksilmez, "8 aydır yaptığımız çalışmanın son 2 ayında kısmen birkaç paylaşımla telefon trafiği arttı. Yakın komşumuz olan Gürcistan'dan talep var. Kanada'dan çok iyi talep aldık. İngiltere'den bir firma bizimle görüşmek istiyor. 2 ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı. Bizi heyecanlandıran durum aslında ülkemiz için oldu. Böyle bir evin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Biz de bu süreçte ilgiye nasıl karşılık verebiliriz diye düşünüyoruz. Seri bir üretim için mart veya nisan ayına kendimizi hazırlıyoruz. Yürüyen ev, üstü açılan ev gibi projelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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