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  4. Sosyal medyada ilginç 'iç çamaşırı' polemiği! Bakan Varank böyle yanıt verdi

Sosyal medyada ilginç 'iç çamaşırı' polemiği! Bakan Varank böyle yanıt verdi

14.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş arasında ilginç bir 'iç çamaşırı' tartışması yaşandı. Seçilmiş, Bakan Varank'a tepki gösterdi. Varank'ın, "cahil" ve "terbiyeden nasibini almamış" olarak nitelendirdiği Seçilmiş'e verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Sosyal medyada ilginç 'iç çamaşırı' polemiği! Bakan Varank böyle yanıt verdi

Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "BİZ AÇTIK!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi. Bakan Varank'ın, yatırımları anlattıkları videoyu paylaşan Seçilmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!"

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"CAHİL, TERBİYEDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

Bakan Varank, Seçilmiş'in tepkisini karşılıksız bırakmadı. Varank da Seçilmiş'in gönderisini kendi hesabından paylaşarak şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim...

Jiber: Diyarbakır firması.

Blackspade: İzmir firması."


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Mustafa Varank

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