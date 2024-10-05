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Sosyal medyada infial uyandıran video! Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.10.2024 21:51
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Sosyal medyada küçük bir kızın yaptığı paylaşım infial uyandırdı. Sahte ihbarlar, şantajlarla zorla eylemlerde bulundurulan küçük bir kızın anlattıkları kan dondurdu. Şantaj uygulayanlar tarafından kendisini kesmesi istenen kız, yapmadığı taktirde her şeyin ailesine anlatılacağı yönünde tehdit edildi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan küçük kız, "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisi kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar" dedi.

Türkiye, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesini konuşurken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. Sahte ihbarlar, şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulan küçük bir kızın anlattıkları kan dondurdu.

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KENDİSİNİ KESMESİNİ İSTİYORLAR

Sosyal medyadan paylaştığı videoda küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti.

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"BU KORKUYLA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi.

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"SÜREKLİ BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ben buracıkta yaşamak için çabalıyorum. Gelip beni tehdit ediyorlar. Diyorlar ki: Evine ihbar basarım, kendini kesmezsen bütün her şeyini ailene atarım falan diyorlar. Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisi kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar. Kendini kesmezsen şöyle, böyle yaparız..."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şantaj
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