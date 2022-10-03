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Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

03.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bu iğrenç görüntüleri konuşuyor! İnfial yaratan video 26 Eylül'de sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu videoda rakı sofrasındaki iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veriyor. Skandal görüntülerde ayrıca 2 kişi dini değerlere hakaret edip İslam'a ve Müslümanlara küfür ediyor. İzmir'in Çiğli ilçesindeki iki kişi tarafından yapıldığı belirlenen olayda görüntülerin daha sonra sosyal medya hesabından silindiği tespit edildi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kutsal kitaba zarar vermekle kalmayıp İslam'a ve Müslümanlara da hakaret eden şüpheliler belirli bir süre geçtikten sonra skandal videoyu sosyal medya hesaplarından sildiler.

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26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

SKANDAL VİDEOYU SİLDİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi. (İHA)

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