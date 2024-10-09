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Sosyal medyada infial yaratmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: “Hz Ebu Cehil” grubunun üyesi gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 07:56
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Sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan şantaj, pedofili, istismar ve tehdit içerikleri için harekete geçildi. Dün akşam yaşananların ardından 2 çocuk daha muhafaza altına alındı. Bakan Yerlikaya, "Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve “Hz Ebu Cehil” isimli grupta paylaşım yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada infial yaratmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: “Hz Ebu Cehil” grubunun üyesi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı ve 2 ismin daha muhafaza altına alındığını belirtti.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

  • Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk,

Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun yöneticisi olan 2 çocuk muhafaza altına alındı Bakan Yerlikaya duyurdu! Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun yöneticisi olan 2 çocuk muhafaza altına alındı
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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Discord
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