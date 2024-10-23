HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sosyal medyada infial yarattı, ekipler harekete geçti! Küçük kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

Sosyal medyada infial yarattı, ekipler harekete geçti! Küçük kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evinin camından sokağa bakan küçük kız, 66 yaşındaki bir şahsın cinsel tacizine uğradı. Sokağa bakan kız çocuğuna yaklaşan Yaşar E. cinsel organını dışarı çıkartıp küçük kıza gösterdi. Polisler tarafından yakalanan sapığın, tutuklandığı bildirildi.

Sosyal medyada infial yarattı, ekipler harekete geçti! Küçük kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AW314476_02

SAPIK, CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan Yaşar E. (66), cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu.

AW314476_03

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

O anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken, aile şüpheliden şikayetçi oldu. Sosyal medyada da tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler Yaşar E.’yi kısa sürede yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sapık cinsel organ cinsel taciz kız
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'tan ilk görüntüler geldi

TUSAŞ'tan ilk görüntüler geldi

3 partiden 32 vekil istifa edecek iddiası

3 partiden 32 vekil istifa edecek iddiası

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri...

Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri...

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.