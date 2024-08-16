Sosyal medyada infiale yol açmıştı! Sakarya'da 'Maymun Çiçeği görüntüleri' iddialarına açıklama geldi

Vücudunda oluşan lekeler sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Senegal uyruklu bir kadın büyük paniğe sebep olmuştu. Sosyal medyada viral olan görüntülere ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Senegalli kadının tedbir amaçlı özel bir odaya alınan kadının uzun bir süredir Kelebek Hastalığı (Lupus) taşıdığı öğrenildi. Yaşananların ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır