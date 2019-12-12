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Sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de 24 saat içinde üç kadının öldürülmesi sosyal medyada hem kadın örgütleri, hem de kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Türkiye'de üç kadının daha cinayete kurban gitmesi, sosyal medyada hem kadın örgütleri, hem de kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Bayburt'ta Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da ağır yaraladı. Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ise O.Ş.'nin eşi Aslı Şahin'i dövdükten sonra boğarak öldürdüğü bildirildi. Zanlı O.Ş. ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

İstanbul Maltepe de lüks bir rezidansta A.G.'nin kız arkadaşı Didem Mengü'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü belirtildi. Zanlı A.G.'nin cinayeti itiraf ettiği aktarıldı.

Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin protesto edildiği şu günlerde üç kadının daha öldürülmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar #ZehraErdemir etiketi altında tepkilerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kasım ortasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek "Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" diye konuşmuştu.

Türkiye'de 2016-2019 Ağustos ayları arasında öldürülen kadın sayısının bin 167 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu bin 167 kadından sadece 76'sı haklarında bir koruma kararı verilmiş kadınlardır. Toplam içindeki oranı yüzde 6,5. Buradaki faillerin yüzde 86’sının daha önceden sabıkası söz konusu değildir. Faillerin yüzde 63,5'i eş veya partner, yüzde 32’si ise akrabadır" demişti.

DW / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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