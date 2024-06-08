Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.

30 DAKİKA BOYUNCA AYNI ŞARKI ÇALDI

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

"İKİSİ BURAYA GELECEK"

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.’yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

ENİŞTESİNİ YARALADI

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





