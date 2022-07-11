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Sosyal medyada kan donduran paylaşım! 'O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim'

11.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da kan donduran bir tehdit olayı yaşandı. Eşi doktor olan bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden, “Eşimin bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehdit edildi” paylaşımında bulundu. Dehşete düşüren paylaşım sonrası polis ekipleri harekete geçti. Doktoru tehdit eden zanlı polis ekiplerince yakalanarak hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İşte olayın detayları!

Sosyal medyada kan donduran paylaşım! 'O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim'

Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan ve büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti. Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.

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Doktorun ölümcül aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı çok binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İHA

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