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Sosyal medyada kediye işkence görüntülerine 947 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişinin kedilere işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, şahsı bulup hayvana işkence yapmaktan 947 lira para cezası kesti.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kişinin kedilere işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, şahsı bulup hayvana işkence yapmaktan 947 lira para cezası kesti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişinin kedilere işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiye neden oldu. Bu görüntüler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri şahsın 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden uyuşturucu bağımlısı Halil Ç. olduğunu tespit etti. Polis adrese yaptığı baskında şahsı yakaladı. Polis şahsı emniyete götürüp hayvana işkence yapmaktan 947 lira para cezası kesti. Şahıs daha sonra serbest bırakılırken, evinde bulunan kediler de el konularak barınağa götürüldü.

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