Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

Gazeteci-yazar Hayko Bağdat, 6 Aralık'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yazdığı yazı nedeniyle sosyal medyada tehditler aldığını duyurdu. Bağdat tehditlerle ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak "Bugün Süleyman Soylu'nun yargılanması gerektiğini yazdığım için çok küfür/tehdit geldi." ifadelerini kullandı ve Soylu hakkındaki "yargılanacak" iddiasını yineledi.

​Bağdat'ın bu paylaşımına yanıt veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, "Yiyorsa yargıla da görelim kılıç artığı" dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ



Keskin'in ‘kılıç artığı' ifadesi çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Keskin'in Ermeni olan Bağdat'a 'soykırım'ı savunduğu gerekçesiyle tepki gösterince Keskin, "Son kez yazıyorum benim tarihimde soykırım yoktur. Bununla ilgili hiç bir mahkeme kararı yoktur. Bu konuda tek kelime daha yazmıyorum" ifadelerini kullandı ve söz konusu paylaşımını sildi.

Kaynak: Sputnik

