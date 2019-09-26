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Sosyal medyada ‘köprü’ provokasyonu yapanlarla ilgili inceleme başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile ilgili inceleme başlatıldı.İstanbul’da saat 13.59 sıralarında meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin bir fotoğraf paylaşılmış, “köprüde halat koptu” iddiaları yayılmıştı.

İstanbul’da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’da saat 13.59 sıralarında meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin bir fotoğraf paylaşılmış, “köprüde halat koptu” iddiaları yayılmıştı. Söz konusu paylaşım kamuoyunda tepki çekerken, ortaya atılan o fotoğraf üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapılarak “Deprem sonrası Boğaziçi’ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi” denilmişti.

Twitter’dan yayılan fotoğraf üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, köprünün zarar gördüğü dedikodularını yayanlara yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek “Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de ’Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu’ Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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