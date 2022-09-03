Sosyal medyada korkunç akım! Vajinal tat ve dokuyu değiştirmek için...

TikTok fenomeni, vajinal tadı ve kokuyu iyileştirmek için borik asit fitilleri kullandığını ve tüm kadınların da kullanabileceğini anlattığı bir video yayınladı. Ancak doktorlar bunun korkunç bir fikir olduğunu söylüyor. TikTok fenomeni bunun "sihir gibi çalıştığını" ve vajinal kuruluğu iyileştirmekten cinsel ilişki sonrası vajinal pH'ınızı "yeniden dengelemeye" kadar her şeyi yapabileceğini iddia ediyor.

KULLANIMI TEHLİKELİ

Borik asit fitilleri çok uzun yıllardır mantar enfeksiyonları, bakteriyel vajinoz (BV) gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlar borik asit fitillerinin yalnızca belirli koşulları tedavi etmek için kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Yanlış kullanımın tehlikeli olabileceği yönünde uyarıda bulunuyorlar.

Söylemeye gerek yok, ancak TikTok'ta gördüğünüz her şeye inanmamalısınız, özellikle bu durumda sağlığınıza ciddi şekilde zarar verebilir.

Borik asit, tekrar tekrar kullanılırsa, vajinanın sağlıklı bir vajinal mikrobiyomu korumak için önemli olan iyi bakterileri yok edebilir. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece ilaç kullanmamalısınız.



