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Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:36 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs vakasına ilde rastlandığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saattir sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, koronavirüse (2019-nCoV) dair Kocaeli'de hastanelerde karantina altına alınan bazı hastaların olduğu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel donanımlı bir izolasyon odası hazırlandığı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca "2019-nCoV Rehberi" hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, burada hastalığın etkeni, bulaşma yolları, korunmak için alınması gereken önlemler, teşhis-tedavi yöntemlerinin yanı sıra Türkiye’deki referans hastanelerin listesinin de verildiği vurgulandı.

Türkiye'deki tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi Kocaeli'de de herhangi bir vaka olması halinde bu rehbere göre gerekli işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"HERHANGİ BİR VAKA TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, Derince Eğitim ve Araştırma veya ilimizdeki başka bir hastanede karantina uygulaması, özel izolasyon odası veya benzeri hazırlıklar yapıldığı bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Kocaeli ilinde herhangi bir vaka tespit edilmemiştir."

Açıklamada, halkın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığının resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi uyarısında bulunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
coronavirüs Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

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