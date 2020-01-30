Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saattir sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, koronavirüse (2019-nCoV) dair Kocaeli'de hastanelerde karantina altına alınan bazı hastaların olduğu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel donanımlı bir izolasyon odası hazırlandığı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca "2019-nCoV Rehberi" hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, burada hastalığın etkeni, bulaşma yolları, korunmak için alınması gereken önlemler, teşhis-tedavi yöntemlerinin yanı sıra Türkiye’deki referans hastanelerin listesinin de verildiği vurgulandı.

Türkiye'deki tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi Kocaeli'de de herhangi bir vaka olması halinde bu rehbere göre gerekli işlemlerin yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"HERHANGİ BİR VAKA TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, Derince Eğitim ve Araştırma veya ilimizdeki başka bir hastanede karantina uygulaması, özel izolasyon odası veya benzeri hazırlıklar yapıldığı bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Kocaeli ilinde herhangi bir vaka tespit edilmemiştir."

Açıklamada, halkın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığının resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi uyarısında bulunuldu. (AA)

