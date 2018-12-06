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Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sosyal medyada paylaştığı küfürlü video nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitim öğretmeni gözaltına alındı.

Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.

Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

C.D.K'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (AA)

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