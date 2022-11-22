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  4. Sosyal medyada kurduğu dini içerikli grubu olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "Sevim ve başka kadınlar ‘aşkım’ mesajları atardı" Eşinin kaçtığı adamı stüdyoda görünce çıldırdı

Sosyal medyada kurduğu dini içerikli grubu olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "Sevim ve başka kadınlar ‘aşkım’ mesajları atardı" Eşinin kaçtığı adamı stüdyoda görünce çıldırdı

22.11.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Sevim'in Mümin Resul'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına başvuran Ali, yaşadıklarını anlatınca stüdyodakiler şok yaşadı. Ali, stüdyoda karşısında Mümin'i görünce çılgına döndü. Mümin ise karısı Mahizer'den boşanmak için Sevim ve başka kadınların kendisine "aşkım" diye mesajlar attığını ve sevgili rolü oynadıklarını söyledi. Sevim ve Mümin'in sosyal medyadaki din içerikli bir grupta olduğu da dile getirilirken gruptaki başka bir kadının da yayına bağlanmasıyla ortalık karıştı.

Sosyal medyada kurduğu dini içerikli grubu olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "Sevim ve başka kadınlar ‘aşkım’ mesajları atardı" Eşinin kaçtığı adamı stüdyoda görünce çıldırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına eşi Sevim'in Mümin Resul'a kaçtığını iddia eden Ali Bey başvurdu. Ali Bey'in anlattıkları hem stüdyodakilerde hem de ekran başında programı izleyenlerde büyük bir şok yarattı. Mümin'in kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların Mümin'e "Aşkım" şeklinde mesajlar attığı ifade edildi. Mümin, Sevim'i kardeşten öte gördüğünü söylerken Sevim ve diğer kadınların, karısı Mahizer'den boşanabilmesi için sevgili rolü oynadıklarını anlattı. Ancak yayına bağlanan ve o gruptan olduğunu söyleyen bir kişinin anlattıklarıyla işin farklı bir boyutta olduğu anlaşıldı. İşte şoke eden olaylar ve sosyal medyadaki dini grupta ilgili detaylar...

"BENİM KOCAMLA SENİN KARIN BERABER YAŞIYORLAR"

Adana'dan gelen Ali Bey, 14 yıllık eşi Sevim'in 9 Temmuz’da bayram tatili için "Abime İstanbul’a gidiyorum dediğini sonra da "Artık İstanbul’da yaşayalım, bir ev tutalım" dediğini anlattı. "İlişkimizde görünürde bir sorun yoktu" diyen Ali, sosyal medyadan gelen bir mesajla eşinin biriyle beraber olduğunu öğrendiğini söyledi. Bu bilgiyi Mümin Resul'ün eşi Mahizer’den aldığını belirten Ali "Mahizer, 'Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar' dedi." şeklinde konuştu. İspatlayabilmek için fotoğraflar ve yazışmalar gösterildiği de ifade edilirken eşinin kaçtığı iddia edilen Mümin Resul'ün canlı yayında stüdyoya gelmesiyle Ali adeta çılgına döndü. Mümin Resul konuşmaya başladığında Ali, "Sizin hayatınız yalan, benim yuvamı yıktınız" diyerek haykırdı.

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"SEVİM'İ 5 AY ÖNCE SOSYAL MEDYA GRUPLARIMIZDA TANIDIM"

Yaşananları anlatması için söz verilen Mümin ise, "Sevim’i 5 ay önce, messenger gruplarımızda tanıdım" dedi. Ondan önce başka arkadaşlarım tanımış diyen Mümin, ilişkilerinin boyutunu ise kardeşten de öte olarak tanımladı.

Grubun inanç ve din üzerine olduğunu ifade eden Mümin, "Varlık özünde aynı şeylere inandığımız için biz onun kardeşliğini yapıyoruz" dedi. Müni, "Bu arkadaşların görmeden inanmak dediği bir deyim var ya, işte bu takım insanlara karşı bizim savaşımız da birleşip bunları anlatmak." şeklinde konuştu.

Esra Erol, yazışmaların duygusal bir ilişkinin göstergesi olduğunu söylemesinin üzerine Mümin "Bunu çıkartmanız için beni dinlemeniz gerekiyor" şeklinde kendisi savundu. Erol da ideoloji ile duygusal bağın ayrı şeyler olduğunu ifade etti.

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"GRUP ARKADAŞLARIMIZLA BÖYLE KONUŞUYORUZ"

Ardından yayına telefonla bağlanan Sevim ise “Mümin Resul Bey izah etti, kardeşten de öteyiz” şeklinde konuştu. Mümin Bey'le bir evi paylaşmadığını belirten Sevim, duygusal yazışmaların sebebiyle ilgili ise grup arkadaşlarıyla böyle konuştukları yönünde açıklaması yaptı.

Sevim canlı yayında, “Biz genel olarak biz diye konuşuyoruz, tekil konuşmayız. Ben İstanbul’a geldiğim zaman bizim Ali Bey’le 14 yıllık görünürde bir ilişkimiz vardı. Başka anlamda yoktu. Biz kendisiyle zaten konuşuyorduk. İstanbul’a tatil amaçlı geldim ama biz onunla karar vermiştik ve aynı evin içinde boşanmış halde bir yıl beraber yaşayacaktık çocuklarımız alışana kadar. Mümin Bey'le gönül ilişkim yok ama bu soruyu Mümin Bey’e sorun, karısıyla ilgili sorunlarını. Bu resimlerin neden ifşa edildiğini, bu yazıların bu şekilde neden abartıldığını…” ifadelerini kullandı.

"BEN BİR OYUN KURDUM"

Mümin ise “Ben yaklaşık 2 yıl öncesinde Mahizer’le ayrılmak istediğimi söyledim. 5 yıldır evliyiz, 3 aylık bebeğim var. yaklaşık 2 senedir ben bunun kavgasını veriyordum.” dedi. Esra Erol, Mümin’e eşiyle problemlerinin Sevim’le bağlantısını sorunca “Ben bir oyun kurdum. Hani çocukken oyun yaparlardı ya yere para atarlardı, alacak mı almayacak mı diye bakarlardı. aynı oyunun büyüğünü oynamayı seçtim." şeklinde konuştu.

Esra Erol, "Yere parayı attınız, Sevim mi aldı" diye sorunca Mümin, "Sevim aldı, başka insanlar aldı, onlar da benimle ortak bir çalışma içerisinde Mahizer'den kurtulmamı istediler dedi.

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"SADECE SEVİM DEĞİL..."

"Sevim, Mahizer’den kurtulmanız için size nasıl yardım etti?" diye sorulunca “Bana yanlış anlaşılacak şekilde yazılarla ifadelerde bulunmasını istedim. Bunu o da diğer arkadaşlarım da biliyordu. Sadece sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu.” dedi. Sevim de bunu sadece kendisinin değil bütün grup arkadaşlarının yaptığını söyledi.

Mümin, mesajlar atan diğer 4 kadının ikisinin evli, ikisinin bekar olduğunu anlattı. Birbirlerine fotoğraflar da attıklarını söyledi ve “İnandırıcı olmak için ne kadar abartılırsa o kadar abartıyorduk tabii belli bir ahlak çerçevesinde” ifadelerini kullandı.

Sevim, gönderdiği bir fotoğrafta arkada kızının da göründüğünü doğruladı. Mümin ise Sevim’in çocuklarıyla da görüştüğünü ve konuştuğunu söyledi.

"GRUPLARDA DİNİ KONULARDA KONUŞTUKLARINI SÖYLEDİ"

Mümin, “eşim 2 senedir ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Geçen sene ben evden gittim.” dedi. Öte yandan Mahizer’in hamileyken canına kıymak istediğini anlatan bir mektup yazdığını da söyledi. Bu sırada yayına bağlanan Mahizer ise 3 aydır eşinin Sevim’in yanında olduğunu söyledi. Mümin’in kendisine arkadaşlarla gruplarda dini konularda konuştuğunu söylediğini anlattı. Mahizer, dün akşam Mümin’in Sevim’in yanından kendisinin yanına geldiğini de ifade etti.

O GRUPTAKİ KİŞİ YAYINA BAĞLANDI: GRUPTA 10 KİŞİ VAR! HERKES BİLİYOR

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise yayına bağlanarak o bahsedilen grupta olduğunu söyledi ve gruptaki herkesin Mümin ve Sevim arasında ilişki olduğunu bildiğini belirtti. Grubun 10 kişilik olduğunu aktardı. “Sevim’in İstanbul’a gitme sebebinin Mümin olduğunu biliyoruz” dedi. Grubun içeriğiyle ilgili ise sohbet ve dini paylaşımlar yapıldığını belirtti.

ESRA EROL ÇİLEDEN ÇIKTI! "9 KADIN 1 MÜMİN"

Esra Erol ise duydukları karşısında “9 kadın 1 Mümin. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için, grubun içerisinde adının dışında her şey var” yorumunu yaptı. Mümin ise telefondaki kişiyi tanımadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya boşanma din

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