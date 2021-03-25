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  4. Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

25.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de turuncu ofis konseptiyle hizmete giren il ve merkez ilçe nüfus müdürlüklerini ziyaret eden Vali Osman Bilgin, kentte son dönemde vaka sayılarında 4- 5 kat artış yaşandığına dikkat çekerek, "Bundan sonra sosyal medya hesabından maskesiz görüntü veren ve sosyal mesafeyi ihlal eden herkese işlem tesis edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı'nın turuncu ofis projesi kapsamında yenilenerek, hizmete giren il ve merkez ilçe nüfus müdürlüklerini ziyaret etti. İşlem yaptırmak üzere gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilgin, kentteki vaka artışlarına dikkat çekti. Son dönemde Kırklareli'de vaka sayılarında 4- 5 kat artış yaşandığını belirten Vali Osman Bilgin, bu kapsamda sosyal medyada maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak görüntü verenler hakkında da işlem yapılacağını söyledi.

'TEDBİR ALMADIĞIMIZ SÜRECE VAKALAR ARTACAK'

Ülke genelinde kasım ayında yaşanan ikinci dalga gibi yeni bir virüs dalgasının yaşandığını, bu kapsamda tüm vatandaşların dikkatli olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini belirten Vali Bilgin, "İstirham ediyorum, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en yüksek düzeyde dikkat edelim. Bu birinci kuralımız olsun. İkinci olarak ev ve komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmayalım. Özellikle mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu şunu gösteriyor, tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak" dedi.

'MASKESİZ GÖRÜNTÜ VERENLER VE SOSYAL MESAFEYİ İHLAL EDENLERE İŞLEM YAPACAĞIZ'

Kentte kafe ve restoranları yeniden kapatmak istemediklerini, bu nedenle tedbirleri artıracaklarını ifade eden Bilgin, "Kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz. Bazen şunu görüyorum, bazı kamu kurum temsilcilerinin ya da siyasi parti temsilcilerinin ziyaretlerinde maske takmadığını görüyorum. Tekrar uyarıyorum, bundan sonra sosyal medya hesabından maskesiz görüntü veren ve sosyal mesafeyi ihlal eden herkese işlem tesis edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. 'Bana bir şey olmaz' mantığını bırakalım" diye konuştu.

valı

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) sosyal medya maske

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