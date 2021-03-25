Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı'nın turuncu ofis projesi kapsamında yenilenerek, hizmete giren il ve merkez ilçe nüfus müdürlüklerini ziyaret etti. İşlem yaptırmak üzere gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilgin, kentteki vaka artışlarına dikkat çekti. Son dönemde Kırklareli'de vaka sayılarında 4- 5 kat artış yaşandığını belirten Vali Osman Bilgin, bu kapsamda sosyal medyada maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak görüntü verenler hakkında da işlem yapılacağını söyledi.

'TEDBİR ALMADIĞIMIZ SÜRECE VAKALAR ARTACAK'

Ülke genelinde kasım ayında yaşanan ikinci dalga gibi yeni bir virüs dalgasının yaşandığını, bu kapsamda tüm vatandaşların dikkatli olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini belirten Vali Bilgin, "İstirham ediyorum, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en yüksek düzeyde dikkat edelim. Bu birinci kuralımız olsun. İkinci olarak ev ve komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmayalım. Özellikle mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu şunu gösteriyor, tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak" dedi.