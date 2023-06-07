Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin seçimler öncesi Mersin'de yaptığı bir konuşma gündem oldu. Nebati'nin açıklamasında yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdiği iddia edilmişti. AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kullandığı ifadenin yaptığı konuşmadan kesilip alındığı belirten Nebati, cümlenin bambaşka bir bağlamda servis edildiğini aktararak orada Mehmet Şimşek'i kast etmediğini aktardı.

"YAPTIĞIM BİR KONUŞMADAN KESİP ALINMIŞ"

Gazeteci Sevilay Yılman'a yanıt veren Nebati şunları ifade etti:

"Bu konuda son günlerde bazı troll hesaplardan paylaşımlar yapıldığını görüp ciddiye almamıştım ancak bir gazeteci olarak siz işin aslını öğrenmek istersiniz diye düşünüyorum.

Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener’in İYİ Parti’sini, yani 7’li Masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI: KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR

Öte yandan Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’in, ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamak da kimsenin haddi değildir."

Sayın @sevilayyaziyor,



Bu konuda son günlerde bazı troll hesaplardan paylaşımlar yapıldığını görüp ciddiye almamıştım ancak bir gazeteci olarak siz işin aslını öğrenmek istersiniz diye düşünüyorum.



Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve… https://t.co/OiLUwNVg7V — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) June 6, 2023

"CÜMLELER DOĞRUDAN MEHMET ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDIĞINIZI DÜŞÜNDÜRTÜYOR"



Nebati'nin açıklamasına yanıt veren Yılman şunları aktardı:

"Yine büyük bir iletişim kazası yaşamış oluyorsunuz bu durumda.

Çünkü bu video birkaç gündür dolaşımda ve siz görmüş olmanıza rağmen şu an bana yaptığınız uyarıyı yapmayarak, dediğiniz gibi montajlı bir paylaşımsa eğer gerçek gibi yayılmasına yol vermişsiniz.

Keşke danışmanlarınız o videonun önünü ve arkasını da yayınlayıp, sözlerinizle kastınızın Mehmet Şimşek olmadığını kamuoyuna ifade etseymiş.

Takdir edersiniz ki, günlerdir dolaşımda olan bu paylaşımda kullandığınız cümleler doğrudan Mehmet Şimşek’i hedef aldığınızı düşündürtüyor.

Bu arada benim yaptığım paylaşımda Mehmet Şimşek’in ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamaya dair bir ifadem falan da yok!

Ve farkında mısınız bilmiyorum ama iki videoyu yan yana koyunca sizin bunu sorguladığınız görülüyor.

"HADSİZLİK VAR İSE BEN DEĞİL SİZ YAPMIŞ OLUYORSUNUZ"

Yani bir hadsizlik var ise onu ben yapmış olmuyorum. Siz yapmış oluyorsunuz.

Naçizane tavsiyem… Söz konusu konuşmanızın tam olarak kimi ya da kimleri hedef aldığınızı gösterir bölümünün tamamını hesabınızdan paylaşarak yanlış anlaşılmayı gidermenizdir."

Sayın @NureddinNebati Yine büyük bir iletişim kazası yaşamış oluyorsunuz bu durumda.



Çünkü bu video birkaç gündür dolaşımda ve siz görmüş olmanıza rağmen şu an bana yaptığınız uyarıyı yapmayarak, dediğiniz gibi montajlı bir paylaşımsa eğer gerçek gibi yayılmasına yol… https://t.co/C9HUfuWmsB — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) June 6, 2023



