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Sosyal medyada 'model' adı altında istismar! Anneyle baba 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip paylaştı

09.12.2024 15:06
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İzmir'de 2015 yılında sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan istismarda üvey baba ve annenin cezaları belli oldu. 12 yaşındaki kız çocuklarının uygunsuz fotoğraflarını çekip 'model' adı altında istismarı eden anneye 41 yıl, üvey babaya ise 70 yıl hapis cezası verildi.

Sosyal medyada 'model' adı altında istismar! Anneyle baba 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip paylaştı

İzmir'de sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan kendi kız çocuklarını istismar ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan üvey babaya toplam 70 yıl 3 ay, anneye ise 41 yıl hapis cezası verildi.

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'MODEL' ADI ALTINDA İSTİSMAR

İzmir'de 2015 yılında o dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İhbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

CEZALARI BELLİ OLDU

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuğunun müstehcen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan H.İ'nin suçu işlediği sabit olmadığı belirtilerek beraatine hükmedildi, model ajansı yetkilisi A.S.S.E'nin ise hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki dava düştü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir istismar
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