HABER

Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı.

Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı. Otomobil tutkunlarınca takip edilen ünlü bir youtuber, sosyal medyadan gelen yorumlarla 25 yaşındaki bir otomobili modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.
Ünlü traş malzemeleri firması, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bir yöntemle 25 yaşındaki bir aracı modifiye ederek, çekilişli bir kişiye hediye edecek. Kampanya kapsamında otomobil tutkunlarınca takip edilen youtuber Doğan Kabak, sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla 25 yaşındaki aracı modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Şehit aileleri ve gazilerden Barış Yarkadaş’a KHK tepkisi tepkiŞehit aileleri ve gazilerden Barış Yarkadaş’a KHK tepkisi tepki
MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılarMSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: 5 katlı bina yüksekliğinde tünel kazmışlar

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.