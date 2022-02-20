Sosyal medyada olay oldu! Yalnız olduğunu düşündüğü fotoğrafa dikkatlice baktı, gördüğü karşısında büyük şok yaşadı

Eski fotoğraflara göz gezdiren bir fotoğrafçı, panorama fotoğraflardan birinde tuhaf bir "şeye" rastladı ve rastladığı bu tuhaf "şey" kendisini şoke etti. Gizemli fotoğraf, sosyal medya platformu Reddit'te de gündem oldu.

İŞTE O FOTOĞRAFTAKİ GİZEM!

Fotoğrafçıyı şoke eden söz konusu panorama fotoğraf, grafitilerle süslenmiş ve molozlarla dolu, terk edilmiş bir deponun içini gösteriyordu. Fotoğrafçı yalnız olduğunu düşündüğü fotoğrafa dikkatlice baktığında ise arka planda saklanan bir silüet keşfetti.

"O SIRADA YALNIZ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"

Daha sonra fotoğrafın altına 2016'da çektiği bu panorama fotoğrafta, o sırada yalnız olduğunu düşündüğüne dair bir not düşerek Reddit'te paylaştı.

Reddit kullanıcıları da, en sağ köşedeki küçük bir kapıya zoom yapıldığında görülen, arka plana gizlenmiş bir adamın silüeti gibi görünen şeyi hemen fark etti. Bir kullanıcı, "Burada yalnız olmaktan daha korkunç olan tek şey, yalnız olmamaktır" yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ürkütücü nesnelerin veya silüetlerin olduğu fotoğraflara ilk kez rastlanmıyor. Aralık ayında İrlandalı bir fotoğrafçının fotoğraf koleksiyonunda da beyaz sakallı korkunç bir adam görülmüştü.

