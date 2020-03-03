Sosyal medyada olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki sanıklar sünnet çocuğunun annesi A.K, babası F.K. ve amcası H.K. ile taraf avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Dansçılar G.Y, G.K. ve M.M. ise duruşmaya katılmadı.

Melli, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

'DANS BAŞLADIKTAN SONRA MÜDAHALE ETTİK'

Sünnet çocuğunun annesi A.K, olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, "Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı '1,5 dakika sonra bitecek' dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm." dedi.

Sanıklar anne A.K, baba F.K. ve amca H.K'nin avukatı da müvekkillerinin dansın içeriği ile ilgili bilgileri olmadığını savunarak müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraatlerini talep etti.

Sanık dansçı M.M'nin avukatı ise müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatini talep etti.