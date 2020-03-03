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Sosyal medyada olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde cinsel içerikli dans gösterisi düzenlendiği belirlenen sünnet düğünüyle ilgili 3 aile bireyi ve 3 dansçı hakkında açılan davada karar çıktı.

Sosyal medyada olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki sanıklar sünnet çocuğunun annesi A.K, babası F.K. ve amcası H.K. ile taraf avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Dansçılar G.Y, G.K. ve M.M. ise duruşmaya katılmadı.

Melli, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

'DANS BAŞLADIKTAN SONRA MÜDAHALE ETTİK'

Sünnet çocuğunun annesi A.K, olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, "Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı '1,5 dakika sonra bitecek' dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm." dedi.

Sanıklar anne A.K, baba F.K. ve amca H.K'nin avukatı da müvekkillerinin dansın içeriği ile ilgili bilgileri olmadığını savunarak müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraatlerini talep etti.

Sanık dansçı M.M'nin avukatı ise müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatini talep etti.

ANNE A.K.: ZORUMA GİDİYOR

Hakimin son sözünü sorduğu anne A.K, "Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor. Ben oğlumu 42 yaşında dünyaya getirdim. Kendisinin üzerine titredim. Şu an çocuğuma karşı cinsel taciz iddiasında bulunulması beni çok üzmektedir." dedi.

Hakim, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M'nin beraatlerine karar verdi.

10 AY HAPİS CEZASI

Sanık G.K'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi.

G.K, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için 31 Ağustos'ta düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli danslar, sosyal medyada yayılmış, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Anne ve baba hakında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

(AA)

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