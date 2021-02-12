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Sosyal medyada "oltalama saldırısı" tehlikesi! Sizin de başınıza gelebilir

12.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada "oltalama saldırısı" tehlikesi! Sizin de başınıza gelebilir

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medyada "phishing sistemi (oltalama saldırısı)" ile milyonlarca hesap çalınıyor.

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya hesaplarının çalınmasının önlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla en çok araştırılan konuların başında, bu tip durumlarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği geliyor.

İKİ YOL DENİYORLAR

Konu hakkında bilgi veren sosyal medya uzmanı Yunus Sedat Aydın, hesap çalınması yöntemlerinin başında "phishing sisteminin (oltalama saldırısı)" geldiğini bildirdi. Bu yöntemle kullanıcıların sosyal medya hesaplarının bir anda çalındığını belirten Aydın, “Phishing kavramı Türkçe’de oltalama anlamına geliyor. Aslında bu halkımızın bilgilenmesi gereken çok önemli bir konu. Örneğin Instagram’ı ele alalım. Hesapları ele geçirmek isteyen kötü niyetli kişiler, bunun için iki yol deniyor. İlgili kişilere erişmek için direkt mesaj veya elektronik posta yöntemini kullanıyorlar. Hedeflerine koydukları insanlara Instagram’ın mail uzantısına benzer bir adres ile ulaşım sağlıyorlar. Kullanıcı, yeterince dikkatli değilse bu mailin Instagram’dan geldiğini düşünüyor. Gelen mail içeriğinde ’Hesabınız, 24 saat içerisinde doğrulanmadığı takdirde kapatılacaktır’ gibi ibareler yer alıyor ve kullanıcının bir bağlantıya yönlendirilmesi sağlanıyor. Kişi bağlantıya tıklayıp kullanıcı bilgilerini girdiğinde hesabı çalınmış oluyor. Bu yönteme de genel olarak ’oltalama saldırısı’ deniliyor" dedi.

Sosyal medyada oltalama saldırısı tehlikesi! Sizin de başınıza gelebilir-1

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA UYARI

Yunus Sedat Aydın, herkesin bu durum karşısında bilgilenmesi gerektiği belirterek, “Phishing adı verilen bu oltalama yöntemiyle özellikle mavi tıklı ve yüksek takipçili hesaplar hedef alınıyor. Ben özellikle bundan sonra bana gelen maillerin adres kısmına iki kez dikkat ediyorum. Eğer, gerçekten resmi bir hesaptan gelmiyorsa o maili dikkate almıyorum. Tüm okuyucularıma konuyla alakalı bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Instagram bir konuda bilgi verecekse bunu bildirimler veya resmi hesaplar yoluyla yapar. Lütfen size gelen tehdit içerikli mesajlarda hemen paniğe kapılmayın ve hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın” diye konuştu.

(İHA)

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