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Sosyal medyada organize olup minik Ömer'i sevindirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal medyadan organize olan 35 kişi, farklı hastalıklarla mücadele eden Ömer Demirdal'a dördüncü yaş gününde "İyi ki varsın Ömer, seni çok seviyoruz" yazılı pasta ve palyaçoyla sürpriz yaptı - Anne Meral Demirdal: - "Bu sürpriz doğum gününe çok şaşırdım, mutlu oldum" - Katılımcılardan Halit Mert: - "Ömer'e ve annesine moral vermek için toplandık. Ömer'in daha iyi olacağına inanıyoruz"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da sosyal medyadan organize olan 35 kişi, kalp damarlarında daralma, akciğer ve beyninde sıvı birikmesi rahatsızlıkları bulunan Ömer Demirdal'a moral vermek için dördüncü yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Üniversitesi Yardımlaşma Topluluğu üyeleri, sosyal medyada "Ömer'in doğum gününü kutluyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?" başlığıyla bir etkinlik oluşturdu.

Bu şekilde organize olan topluluk üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, kalp damarlarında daralma, akciğer ve beyninde sıvı birikmesi rahatsızlıkları bulunan Ömer Demirdal'ın dördüncü yaş günü için bir araya geldi.

Grup, Ömer ile annesi Meral Demirdal'a "İyi ki varsın Ömer, seni çok seviyoruz" yazılı pasta ve palyaçoyla sürpriz yaptı. Ömer, "İyi ki doğdun Ömer" sesleri eşliğinde pastadaki mumları üfledi.

Anne Demirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden ayrıldığı için iki çocuğuyla yalnız yaşadığını, yardımseverlerin ve devletin desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Ömer'in hastalıkları nedeniyle uzun süre hastanede yattığını belirten Demirdal, bu süreçte çok zorluk çektiğini ifade etti.

Ömer'e yapılan doğum günü sürpriz için çok mutlu olduğunu aktaran Demirdal, "Doğum gününe 35 kişinin geleceğini düşünmüyordum. Daha önce pasta alamamıştım. Bu sürpriz doğum günü için çok şaşırdım, mutlu oldum." dedi.

Evladının da çok mutlu olduğunu anlatan Demirdal, doğum gününe katılan herkese çok teşekkür etti.

- Ömer'e moral vermek istediler

Sürpriz doğum gününe katkı sağlayan Antalya Yardımlaşma Platfomu üyesi Halit Mert ise bir yıldır Ömer ve ailesine destek olduklarını, bu durumu doğum günü sürpriziyle taçlandırdıklarını dile getirdi.

Her şeyi Ömer'in mutluluğu için yaptıklarını vurgulayan Mert, "Bugün dördüncü yaşını kutluyoruz. İlk gördüğümüz zamana göre Ömer çok daha iyi görünüyor. Ömer'e ve annesine moral vermek için toplandık, Ömer'i daha iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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Antalya Ömer Demirdal sosyal medya sürpriz doğum günü

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