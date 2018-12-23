Sosyal medyada organize olup minik Ömer'i sevindirdiler

GÜLSEM ADAM - Antalya'da sosyal medyadan organize olan 35 kişi, kalp damarlarında daralma, akciğer ve beyninde sıvı birikmesi rahatsızlıkları bulunan Ömer Demirdal'a moral vermek için dördüncü yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Üniversitesi Yardımlaşma Topluluğu üyeleri, sosyal medyada "Ömer'in doğum gününü kutluyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?" başlığıyla bir etkinlik oluşturdu.

Bu şekilde organize olan topluluk üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, kalp damarlarında daralma, akciğer ve beyninde sıvı birikmesi rahatsızlıkları bulunan Ömer Demirdal'ın dördüncü yaş günü için bir araya geldi.

Grup, Ömer ile annesi Meral Demirdal'a "İyi ki varsın Ömer, seni çok seviyoruz" yazılı pasta ve palyaçoyla sürpriz yaptı. Ömer, "İyi ki doğdun Ömer" sesleri eşliğinde pastadaki mumları üfledi.

Anne Demirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden ayrıldığı için iki çocuğuyla yalnız yaşadığını, yardımseverlerin ve devletin desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.