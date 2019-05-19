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Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sosyal medyada örgütlenen 50 kişi, mezarlıkta biriken çöpleri topladı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sosyal medyada örgütlenen 50 kişi, mezarlıkta biriken çöpleri topladı.

Silopi ilçesinde katıldığı bir cenaze defini sırasında mezarlıkta biriken çöpleri fark eden müzik öğretmeni Rojhat Tanrıkulu, mezarlıkta temizlik yapılması amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyaya kısada 50 kişi, destek vererek, temizlik için Silopi Asri Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Kampanyayı başlatan Rojhat Tanrıkulu, gönüllülerle birlikte mezarlıktaki çöpleri topladıklarını belirterek, böylesi çalışmaların önümüzdeki günlerde sürdüreceklerini söyledi.

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