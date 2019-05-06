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Sosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

SOSYAL medya üzerinden 15 ilde başlatılan çöp toplama kampanyası kapsamında Tunceli'deki parklardan 200 kilogram çöp toplatıldı.

Sosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- SOSYAL medya üzerinden 15 ilde başlatılan çöp toplama kampanyası kapsamında Tunceli'deki parklardan 200 kilogram çöp toplatıldı.
Doğayı korumak amacıyla yola çıkılan ve sosyal medya aracılığıyla dün 15 ilde başlatılan çöp toplama kampanyası kapsamında Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nden bir akademisyen ile 3 öğrenci de çöp toplamaya başladı.
Dün sabahtan bu yana kentteki parklardan toplam 200 kilogram çöp topladıklarını anlatan üniversiteli Onur Demirel, "Sosyal medyada örgütlenen gönüllü arkadaşlar, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu 15 kentte örgütlendiler.Tunceli'de vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları ve piknik yaptıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı ile bazı parklarda çöpleri topladık. İleri ki zamanlarda da bu tür kampanyalar yaparak, güzel doğamızı temiz tutmak istiyoruz" dedi.

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Sosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılarSosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılarSosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılarSosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılar

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