HABER

Sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde sosyal medyada örgütlenen bir grup, ağaçsız tepeleri yeşillendirmek amacıyla palamut ekme etkinliği düzenledi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde sosyal medyada örgütlenen bir grup, ağaçsız tepeleri yeşillendirmek amacıyla palamut ekme etkinliği düzenledi. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi.

Derik ilçesinde yaşayan bir grup çevre gönüllüsü ağaçsız tepelere palamut ekme etkinliği düzenledi. Sosyal medyada örgütlenerek bir araya gelen gönüllüler, ilk günde 5 dolayında palamut toprakla buluşturur, etkinliği her yıl sürdürmeyi hedefliyor.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi. Öcal, "Eskiden buralarda meşe palamut ağaçları çok yaygınmış. Son 70-80 yıllık çok bilinçsiz kesim nedeniyle bu dağlar maalesef çıplak kalmış. Dağların bu çıplak görüntüsü bizi rahatsız ediyordu. Biz çevre gönüllüleri olarak Derik'te bir grup olarak oluşturup, sosyal medyayla bir araya geldik. Gurubumuz öğretmen, memur, esnaf gibi kesimlerden oluşuyor. Palamut ekme etkinliğini her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kale mahalle muhtarı Ekrem Erol ise Derik'in tepelerini yeşillendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Derik'in tepelerini yeşillendirme projesi kapsamında çevreden topladığımız palamutların tohumunu getirip toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. Devletten ve yetkililerden talebimiz, ekmiş olduğumuz bunca palamutun korunmasıdır" diye konuştu.

AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ise "Çevre koruma gönüllüleri meşe ve palamut ekimiyle ilgili bir kampanya başlatmış. Biz de buna destek vermek istedik. İnşallah önümüzdeki süreçlerde başka kampanyalarla Derik çevresini daha da güzelleştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız" dedi.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldıEski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Mersin’deki Miyav Park yenilendiMersin’deki Miyav Park yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

TEM Otoyolu’nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

Drone destekli uygulama! Buradan geçenlere ceza yağdı

Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.