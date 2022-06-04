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Sosyal medyada paylaşılan 'çocuk kaçırma' videoları hakkında EGM'den açıklama

04.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGM, sosyal medyada yer alan, “çocukların kaçırılmaya çalışıldığı” içerikli videoların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çocuk kaçırma olayıyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığını ve paylaşımların dezenformasyon amaçlı olduğunu belirten EGM, Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan 'çocuk kaçırma' videoları hakkında EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada platformlarında yer alan, “çocukların kaçırılmaya çalışıldığı” içerikli videoların gerçek dışı olduğunu belirterek bir açıklama yayımladı.

EGM, sosyal medyada yer alan, paylaşımların dezenformasyon amaçlı olduğunu belirten EGM, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir. ‘Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı’, ‘kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı’ şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır.

'ÇOCUK KAÇIRMA OLAYI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR MÜRACAAT YOK'

Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür. Yukarıda iddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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(İHA)

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