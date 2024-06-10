Sosyal medyada paylaşılan görüntü 'pes' dedirtti! "Ayasofya’nın sütunlarına..."

Dünyaca ünlü bir yapı olan ve mimari, kültürel ve dini açıdan büyük bir öneme sahip olan Ayasofya, eşsiz kubbesi, mozaikleri ve mimarisiyle her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak Ayasofya, bu kez sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ile gündem olmuş durumda.

İŞTE O GÖRÜNTÜ!

Sosyal medyada, Ayasofya’nın sütunlarına Türkçe ve Arapça yazılarla zarar verildiğine yönelik bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan sütunlara isim kazındığı görüldü.

"AYASOFYA’NIN SÜTUNLARINA TÜRKÇE VE ARAPÇA YAZILARLA ZARAR VERİLDİ"

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda "532 yılında 1000 usta ve 10000 işçinin inşa ettiği tarihi şaheser Ayasofya’nın sütunlarına Türkçe ve Arapça yazılarla zarar verildi." ifadeleri kullanıldı.









