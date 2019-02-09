Sosyal medyada paylaşılan oy taşıma konuşmasına açıklık getirdi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, bir toplantıda yaptığı taşıma oylar ile ilgili konuşmasının sosyal medyada paylaşılmasının ardından çıkan iddialara cevap verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, “Bizim orada söylemek istediğimiz vatandaşın bu siyaset zamanı konuştuğu ’herkesin benim oyum fazladır, şunun oyu fazladır’ diye basına verdiğimiz bir demeçtir. Biz de bizim oyumuz fazladır, Kemalpaşa’nın köylerinde bulunan oyların bizim olduğunu iddia ediyoruz. Bu bir siyasi çalışmadır. Halkın ve gençliğin daha sağlam, şüphe etmeden düzgün bir şekilde toplumda şüphe etmeden bu seçimin bizim olduğuna dair söylemlerine bir destek ve katkıdır. Bunun başka bir amacı ve başka bir yönlere çekiyor vatandaş. Basın bunu vermiş. Şayet basın orada olsaydı eğer verecekse o basın o kitleyi de çekseydi, o kitleyi de görseydi nasıl bir cevap verdiğimizi anlardılar herhalde. Bizde öyle Artvin’de olduğu gibi ahırlarda, atıl binalarda böyle bir çalışma yoktur. Bizim demek istediğimiz şudur. Köylerden inen, bize saygı duyan, bizi destekleyen bizim vatandaşlarımız diye söylemişizdir. Ve gençleri orada motive etmek için korkmayın, siyaset bizimdir, bu meydanlar bizimdir diye bir mesaj vermişizdir. Şunu rica ediyorum basında verilen diğer söylediğim sözlerde bu ortamda söylenecek sözlerde biz muhalefet partinin bir belediye başkanıyız. Bu ortamda verilen o alanda o videoda çekilen diğer konularda yayınlarlarsa biz yine buradayız, bu meydanlardayız” diye konuştu.

Çıkan görüntüleri değerlendiren AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya ise “Oy getirmek amacıyla gençlerin önünde çıkıpta böyle bir açıklama yapması gerçekten beni çok derinden üzdü. Bir memleket sevdalısı Kemalpaşalı olarak Kemalpaşalıya ne katacağıma önce kendim inanmam lazım. Eğer kendim inanmıyorsam gelecek gençlere bir şeyler bırakmam çok zordur. Bu gençlerin önünde açıklamalar yaparken çok dikkatli olmalıyız. Ve bu gençlere temiz bir gelecek bırakmalıyız” dedi.

Öte yandan Kemalpaşalı vatandaşların bazıları ise taşıma oyların ilçeye fayda sağlamayacağını dile getirdiler.

