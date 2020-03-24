Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler de videoya tepki gösterdi.

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerine yer verdi.

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