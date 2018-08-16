Sosyal medyada paylaşım yapınca yakalandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu bir restoranda sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan U.K'nin Didim ilçesinde bir restoranda paylaşım yaptığını belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Yakalanan U.K'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi.

Sahte kimlik nedeniyle U.K. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

