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Sosyal medyada paylaşımları işinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ve yerel seçim öncesi Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Cengiz Serdar Baş'ın (33) iş akdi, 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğu' gerekçesiyle feshedildi.

Sosyal medyada paylaşımları işinden etti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ve yerel seçim öncesi Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Cengiz Serdar Baş'ın (33) iş akdi, 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğu' gerekçesiyle feshedildi. Baş, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Fuat Akdoğan'ı desteklediği için işten çıkarıldığını ileri sürüp, "O tarihte Günel işverenim değildi, daha seçilmemişti" dedi. Belediye Başkanı Günel ise Baş'ın işten çıkarılmasının kendisiyle ilgisinin bulunmadığını, Personel A.Ş.'nin tasarrufu olduğunu söyledi.
Kuşadası Belediyesi'nin taşeron şirketi Personel A.Ş.'de 1 yıldır işçi olarak çalışan, 31 Mart yerel seçimi öncesi CHP'den aday olan ve daha sonra Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen Ömer Günel aleyhine sosyal medyadan paylaşımlar yapan Cengiz Serdar Baş'ın iş akdi, dün tek taraflı feshedildi. Karar 30 Nisan'da sözlü, işten çıkarıldığı gün de yazılı olarak Baş' tebliğ edildi. Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. Disiplin Kurulu'nca alınan iş akdinin feshi kararına gerekçe olarak ise 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması' gösterildi.
İşten çıkarılmasının hukuksuz olduğunu savunan Cengiz Serdar Baş, "31 Mart yerel seçimlerinde, demokratik hakkımı kullanarak CHP adayı Ömer Günel'e karşı 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Fuat Akdoğan'ı destekledim. Günel'in seçimi kazanıp, mazbatasını almasından 1 hafta sonra Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan'ın talimatı ile Kademe Amirliği Destek Hizmetleri Birimi'ndeki görevimden alınıp, Temizlik İşleri Birimi'ne görevlendirildim. Ancak mahkum kadrosundan işe alınmış olduğum için bu durum yasal olmadığından bu mümkün olmadı. Görev yerimi değiştiremeyince de iş akdime savunmamı bile almadan son verdiler. Seçim döneminde Ömer Günel aleyhine yaptığım paylaşımlar biraz sert olabilir ancak hakaret içeriyorsa bunun yolu mahkemeye başvurup, haklarını aramalarıdır. İşten çıkarmak değil. 30 Nisan'da işten çıkarılacağım, sözlü olarak bana bildirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 gün bekleyip, işime son verildi. Gerekçe ise 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmam' gösterildi. Oysa kendisi ben sosyal medyadan o paylaşımları yaptığımda daha seçilmemişti yani işverenim değildi. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Cengiz Serdar Baş'ın işten çıkarılmasının kendisiyle ilgisinin bulunmadığını, tamamen Personel A.Ş.'nin tasarrufu olduğunu söyledi.

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Sosyal medyada paylaşımları işinden etti

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