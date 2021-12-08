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  4. Sosyal medyada paylaşıyorlar! Uyuşturucuya özendirenlere şok operasyon

Sosyal medyada paylaşıyorlar! Uyuşturucuya özendirenlere şok operasyon

08.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucuya özendiren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 şüpheli için şafak vakti operasyon düzenlendi. Şahısların, daha önce de ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada paylaşıyorlar! Uyuşturucuya özendirenlere şok operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 kişiyi deşifre etti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

DHA

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Adana
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