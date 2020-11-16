Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir süpermarket zinciri sattığı meyve suyunun içinden çıkanlarla gündeme geldi.

Woolworths market zincirinin Facebook hesabına, meyve suyunun içinden çıkanları paylaşan müşteri, 'bu gizemli yeşil çamur meyve suyumun içinden çıktı. Son kullanma tarihine hala var. Midem bulanıyor. Bu görüntü karşısında bir şey diyebilecek misiniz?' dedi.

Woolworths yetkilisi söz konusu fotoğraflar sonrası müşteriden özür diledi, üzgün olduklarını ve marka ile iletişime geçeceklerini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da meyve suyunun içinden çıkanlar karşısında şaşkına döndüler, market zincirine, 'bize ne içiriyorsunuz?' şeklinde soru sordular.

