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  4. Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

16.11.2020 07:17 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Avustralya'nın ünlü market zinciri Woolworths'ta satılan elma suyu, içinden çıkanlarla mide bulandırdı. Satın aldığı meyve suyunun içinden çıkanları marketin Facebook sayfasında paylaşan müşteri, 'sanırım kusacağım' dedi.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir süpermarket zinciri sattığı meyve suyunun içinden çıkanlarla gündeme geldi.

Woolworths market zincirinin Facebook hesabına, meyve suyunun içinden çıkanları paylaşan müşteri, 'bu gizemli yeşil çamur meyve suyumun içinden çıktı. Son kullanma tarihine hala var. Midem bulanıyor. Bu görüntü karşısında bir şey diyebilecek misiniz?' dedi.

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Woolworths yetkilisi söz konusu fotoğraflar sonrası müşteriden özür diledi, üzgün olduklarını ve marka ile iletişime geçeceklerini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da meyve suyunun içinden çıkanlar karşısında şaşkına döndüler, market zincirine, 'bize ne içiriyorsunuz?' şeklinde soru sordular.

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