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Sosyal medyada paylaştıkları ateş açma videosu yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:40 | Son Güncelleme

Bartın'da, otomobilleriyle gezerken havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Bartın'da otomobilden havaya rastgele ateş eden 2 şüpheli, görüntülerini sosyal medyadan yayınlayınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille gezerken silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu kişilerin kimliğini belirleyen ekipler, G.K ve T.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramada tabanca, tüfek, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu madde tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca G.K'nin iş yerinde de uyuşturucu haplar bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. Kayıtlarda, şüphelilerin otomobilde gezdikleri sırada tabancayla havaya ateş ettikleri görülüyor.

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