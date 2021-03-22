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Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede

22.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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