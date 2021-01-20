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Sosyal medyada reklam yasağı başladı

20.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada reklam yasağı başladı

Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye temsilci atama konusunda kararlarını verdi. Twitter, Periscope/Scope ve Pinterest yasal süre boyunca Türkiye'ye herhangi bir temsilci atamadı. Hal böyle olunca üç sosyal medya mecrası için reklam yasağı başladı. Yasak ile birlikte Türk şirketler, üç sosyal medya platformuna da reklam veremeyecek, veren şirketlere ise ceza uygulanacak.

Halk arasında sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı Sosyal Medya Kanunu'nuyla yeni bir dönem başladı. Yasa ile birlikte 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara temsilci bulundurma yükümlülüğü geldi. Bu yükümlülüğe VK, TikTok, Dailymotion, YouTube, LinkedIn ve son olarak Facebook uydu. Bu platformlar Türkiye'de temsilci bulundurma sürecini resmen başlattı. Ancak geçtiğimiz günlerde yasal süre doldu ve Twitter, Periscope/Scope ve Pinterest gibi sosyal medya mecraları henüz bir temsilci atama kararı almadı. Hal böyle olunca, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile üç sosyal medya platformuna reklam yasağı getirildi. Peki bundan sonra ne olacak?

REKLAM VEREN ŞİRKETLERE DE CEZA

Reklam yasağı uygulamasını; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK ile ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Firmalar, sosyal medya ağları ile yeni sözleşme imzalayamayacak ve herhangi bir para transferi gerçekleştiremeyecek.

İNTERNET BANT GENİŞLİĞİ DARALTILABİLECEK

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope bir temsilcilik açmayı kabul ederse, ağır cezalardan kurtulacak.

TEMSİLCİ ATAMAYA KARAR VERİRLERSE NE OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sosyal medya mecraları bu sürecin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının sadece dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı ise kaldırılacak. İnternet trafik bant genişliğinde yapılan daraltma işlemi de sonlandırılacak. Fakat bunun için daha önce de söylediğimiz gibi bir temsilcilik açmayı kabul etmeleri şart.

Geçtiğimiz ay Twitter tarafından yapılan açıklama ile Periscope/Scope'un Mart 2021'de kapatılacağı duyurulmuştu. Scope'un temsilci atamadan kapatılması muhtemel görünüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter ve Pinterest'e seslenerek ''Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol.'' ifadelerini kullandı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Twitter da fazla reklam yok ki ağırlık olarak facebook, instragram da reklam veriliyor..

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