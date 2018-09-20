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Sosyal medyada sahte çocuk doktoru iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINDI Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine C.K.'yı Serdivan ilçesinde gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine C.K.'yı Serdivan ilçesinde gözaltına aldı. C.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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