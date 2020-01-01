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  4. Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Antalya'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan kişiyi takibe aldı.

Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde yaşadığını belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Zanlı, hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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gözaltı Jandarma kaçak içki operasyon

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