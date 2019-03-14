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Sosyal medyada silah satanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul DHA İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul DHA İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şuana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerinde yasadışı tabanca ve tüfek bulunan şüpheliler gözaltına alınacağı öğrenildi.

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