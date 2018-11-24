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Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 08:59 | Son Güncelleme

Organize ve Siber Suçlar polisleri, internet üzerinden silah satan şebekeye yönelik İstanbul’daki 60 ayrı adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan 48 kişi arasındaki 7 şüphelinin çete üyesi olduğu belirlendi. Üyelerin sosyal medyada silah satışı yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

Silah satan çete üyelerinin yazışmaları deşifre edildi. Konuşmalardaki “Kirala, kullan, getir dönemi” gibi ifadeler dikkat çekti. Geçmişte suça karıştığı iddia edilen bazı silahların “Bu silah mimlidir. Sıkıntılı. Ama silahtır” ifadesiyle satışa sunulduğu da belirlendi.

38 SİLAHA İNCELEME

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, operasyonlarda 8’i kuru sıkı, 7’si av tüfeği olmak üzere 38 ruhsatsız silah, 1 çelik yelek ve 1.023 mermi ele geçirilmişti.

"TANK BİLE BULURUZ"

Silah çetesinin silah ilanlarında “Sıfır kuru sıkı silah dahil ne ararsan var. Silahın kralı bizde. Müşteri isterse tank bile buluruz” ifadeleri de yer aldı. Ele geçirilen ve balistik incelemeleri süren silahların geçmişte herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadıkları inceleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya silah Emniyet polis

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