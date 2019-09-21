'Sosyal medyada spekülatif bilgiler, kitleleri yanlış yönlendiriyor'

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - SOSYAL Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, sosyal medya üzerinde teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanılabildiğini söyledi. Karabulut, "Adana'da yaşandığı iddia edilen olayda bu bilinçsizce yönlendirilmekten kaynaklı ilgisiz kişilere de zarar verildi" dedi.

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinde spekülatif bilgilerin yer aldığını belirten Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, daha çok tıklanabilirlik ve abone, üye ve arkadaş sayısına sahip olmak için sosyal medya kullanıcılarının spekülatif bilgilere yer verdiğini kaydetti. Teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanabildiğine dikkat çeken Karabulut, "Gerçek medyadan, sosyal medyanın dışında teyitli olarak çalıştığından ötürü, sonuçlarını yakalamak daha mantıklı geliyor. Ancak insanlar yakınlarının paylaşımları üzerinden gerçek olduğu kanısına varıyor. Bundan dolayı kitleler yanlış yönlendirmeye daha çok maruz kalıyor. Konusunda bilgi sahibi olan ya da olmayan insanların aldığı yetkiler dahilinde bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları yanlış yönlendirmeler bazı kötü sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Bu noktada herhangi bir yaptırım veya yönetim şeması olmadığı için kimin ne dediğinin fazla bir önemi olmuyor. Sadece ne kadar çok etki vereceği ne kadar çok tık alacağı ya da abone, üyeye sahip olacakları, kendi çıkarları doğrultusunda 1'i 5 yaparak paylaşımlar yaptıklarından ötürü ortaya sıkıntılı şeyler çıkabiliyor. Bunun çözümü sosyal medya kullanıcılarının daha bilinçli hale gelmesi için bazı eğitim veya danışma servislerinin oluşturulması. Ya da her habere direk inanmak yerine onun teyidini, doğruluğunu araştırmaktan gerekiyor. Bilinçli kullanıcılar genelde yayılan haberlerin doğruluğunu ya da sahteliğini teyit eden bazı organizasyonları takip ediyorlar. Ya da gerçek anlamda böyle bir olay olmuş mu? Yoksa olmamış mı? İnternette yapacağınız çok küçük bir araştırmayla bunun gerçek veya yalan olduğunu ortaya çıkarabiliyorlar" dedi.