Sosyal medyada Şubat ayının liderleri belli oldu

Markaların sosyal medya performanslarını istatistiksel verilere göre ölçen sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Şubat ayı listesini yayınlandı. 1-31 Ocak döneminde sosyal medyada sergiledikleri yüksek performansları ile listenin ilk 3 sırasında Madame Coco, Ziraat Bankası ve İnci Akü yer aldı.

Markaların sosyal medya performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren SocialBrands, Şubat ayı listesinde zirvedeki marka Madame Coco oldu. Ev ve dekorasyon kategorisinde yer alan Madame Coco, ödüllü sosyal medya kampanyaları ve hedef kitlesine uygun içerikleri ile takipçilerinden yüksek etkileşim aldı.

SocialBrands Şubat Ayı Top 100 listesinin ikinci sırasında Bankkart Combo iletilerinin başarılı performansı ile öne çıkan Ziraat Bankası yer aldı. Üçüncü sıradaki İnci Akü ise Ocak ayı boyunca düzenlediği ödüllü kampanyalarının yanı sıra, takipçilerinin çektiği nostaljik araç fotoğraflarından oluşan “Nostalji Köşesi” ileti serisi ile ilgi gördü.

35 bin marka hesabından 1,62 milyon ileti

Tüm sosyal medya kanallarında 35 bin 957 marka hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,62 milyon sosyal medya iletisi ve 1 milyar 44 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Şubat ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Cinemaximum, Türk Hava Yolları, FLO, Zen Pırlanta, Enza Home, Koç Holding ve Yataş oldu.