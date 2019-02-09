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Sosyal medyada Şubat ayının liderleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Markaların sosyal medya performanslarını istatistiksel verilere göre ölçen sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Şubat ayı listesini yayınlandı.

Sosyal medyada Şubat ayının liderleri belli oldu

Markaların sosyal medya performanslarını istatistiksel verilere göre ölçen sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Şubat ayı listesini yayınlandı. 1-31 Ocak döneminde sosyal medyada sergiledikleri yüksek performansları ile listenin ilk 3 sırasında Madame Coco, Ziraat Bankası ve İnci Akü yer aldı.
Markaların sosyal medya performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren SocialBrands, Şubat ayı listesinde zirvedeki marka Madame Coco oldu. Ev ve dekorasyon kategorisinde yer alan Madame Coco, ödüllü sosyal medya kampanyaları ve hedef kitlesine uygun içerikleri ile takipçilerinden yüksek etkileşim aldı.
SocialBrands Şubat Ayı Top 100 listesinin ikinci sırasında Bankkart Combo iletilerinin başarılı performansı ile öne çıkan Ziraat Bankası yer aldı. Üçüncü sıradaki İnci Akü ise Ocak ayı boyunca düzenlediği ödüllü kampanyalarının yanı sıra, takipçilerinin çektiği nostaljik araç fotoğraflarından oluşan “Nostalji Köşesi” ileti serisi ile ilgi gördü.

35 bin marka hesabından 1,62 milyon ileti
Tüm sosyal medya kanallarında 35 bin 957 marka hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,62 milyon sosyal medya iletisi ve 1 milyar 44 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Şubat ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Cinemaximum, Türk Hava Yolları, FLO, Zen Pırlanta, Enza Home, Koç Holding ve Yataş oldu.

Top 100’de otomotiv sektörü ön plana çıkıyor
Facebook, Twitter ve Instagram’da en iyi performansı gösteren 100 markanın yer aldığı SocialBrands Top 100 listesindeki en kalabalık sektör otomotiv oldu. Şubat ayında SocialBrands Top 100 listesinde otomotiv toplam 17 marka ile yer aldı. Listede yer alan otomotiv markaları; İnci Akü, FIAT Tükiye, Mutlu Akü, Peugeot, Honda Türkiye, Ford Türkiye, BMW Türkiye, Mercedes-Benz Türkiye, Yamaha Motor, Toyota Türkiye, Volvo Car Turkey, Honda Motosiklet Türkiye, Audi Türkiye, KIA Türkiye, Opel, Hyundai Türkiye ve Nissan oldu.

SocialBrands Veri Ödülleri analitiği
Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey’in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.
Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki döneme ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markaları belirleniyor.
Jüri Ödülleri bölümünde ise, marka ve ajansların yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeler ile başvuru yapabilecekleri Sosyal Medya Kampanyası, Gerçek Zamanlı Kampanya, Küçük Bütçeli Büyük İşler, Dijital PR Çalışması gibi 24 farklı kategori bulunuyor.

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