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Sosyal medyada tanışıp eve çağırdılar! Bağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılar

16.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da iki Suriyeli, sosyal medyada tanıştıkları Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.’yi evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp, dövdükten sonra paraları ile cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler, polisten saklandıkları çatıda yakalanırken elleri ve ayakları bağlanarak, dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada tanışıp eve çağırdılar! Bağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılar

Gaybiefendi Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Ebeydi ve Hasan Casim Abdallah, sosyal medyada tanıştıkları Iraklı Hüseyin Hasan M.’yi, evlenecek eş bulacakları yalanını söyleyip, evlerine davet etti. Şüpheliler, eve gelen Hüseyin Hasan M.’nin ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak dövdükten sonra 1900 dolar ve 1200 lirası ile araç anahtarını ve 2 cep telefonunu gasp etti.

ÇATIYA SAKLANDILAR

Hüseyin Hasan M.’nin bağırışlarını duyan komşular, polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin bulunduğu sokağa gelince 2 şüpheli de apartmanın çatısına çıkıp saklandı. Şüphelilerden biri, başka apartmanın çatısına kaçmaya çalışırken yakalandı, diğeri ise çatı kenarında kendisini atacağını söyledi. Polis, inmesi için ikna ettiği şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Elleri ve ayakları bağlanarak, dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kütahya
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