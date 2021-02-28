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Sosyal medyada tanıştığı kadın ile arkadaşları 95 bin lirasını gasp etti

28.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada tanıştığı kadın ile arkadaşları 95 bin lirasını gasp etti

Sultanbeyli’de internet üzerinden tanıştığı kadın ve kadının arkadaşları tarafından silah zoruyla 95 bin lirası gasp edilen şahıs şikayetçi oldu.

Sultanbeyli’de internet üzerinden tanıştığı kadın ve kadının arkadaşları tarafından silah zoruyla 95 bin lirası gasp edilen şahıs şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Şubat tarihinde Sultanbeyli’de meydana geldi. İddialara göre, Şanlıurfa’da yaşayan M.T. (40), İstanbul’da yaşayan tekstil işçisi Emine K. (32) ile sosyal medya üzerinden tanıştı. İnternet üzerinden yapılan konuşmanın ardından M.T., İstanbul’a gelerek Emine K. ile buluşmak üzerine evine gitti. Evde bir süre vakit geçirmelerinin ardından içeriye giren 3 kişi, M.T’nin bin 500 TL’sini ve banka kartlarını silah zoruyla alıp kaçtı. Daha sonra banka hesabından 93 bin 500 TL çekildiğini öğrenen M.T., karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik takip sonucunda tekstil işçisi oldukları öğrenilen Emine K. ve Ş.M. (17), G.D. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) ve Mehmet O.’yu (24) kıskıvrak yakaladı. Şüphelilere yardım ettikleri ve paraları aktardıkları tespit edilen Tarık K. (29) ve Muhammet K.’nın (22) da gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde farklı kişilere ait müstehcen ve işkence görüntüleri bulundu. Görüntülere ilişkin Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
8 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen Tarık K. ve Muhammet K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tanıştığı kadın ile arkadaşları 95 bin lirasını gasp etti

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