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Sosyal medyada tanıştığı kişilere 100 bin lirasını kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yaşayan D.Ö.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yaşayan D.Ö. (48), sosyal medya üzerinden tanıştığı B.N. (35) isimli kadının zor durumda olduğu için para istemesi üzerine toplamda 80 bin TL gönderdi. Bir süre sonra parasını geri isteyen D.Ö.'ye B.N. parayı vermeyeceğini söyledi. D.Ö., bu sırada yine kendisini avukat olarak tanıtan ve sosyal medya üzerinden irtibat kuran R.A.'ya paranın geri alınması amacıyla adli işlemlerin yapılması için 20 bin TL gönderdi. İki kişi tarafından 100 bin TL'sinin dolandırıldığını iddia eden D.Ö., Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
Çorum kent merkezinde meydana gelen olayda çiftçilik yapan D.Ö., geçen Mayıs ayında B.N. isimli kadınla sosyal medya üzerinden tanıştı. İddiaya göre bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden mesajlaşan B.N. 'Annem hasta bakacak durumum yok, borcum var' diyerek D.Ö.'den para istedi. D.Ö. kadına çeşitli zamanlarda toplamda 80 bin TL para gönderdi. D.Ö. bir süre sonra parasını geri ödemesini istedi. Ancak B.N. parayı ödemeyeceğini söyledi. Bu sırada kendisini avukat olarak tanıtan R.A. sosyal paylaşım sitesi üzerinden D.Ö. ile irtibata geçerek kendisine 8 bin TL vermesi halinde adli işlem başlatıp B.N. isimli kadına verdiği 80 bin TL'yi geri alabileceğini söyledi. D.Ö. bu defa da çeşitli zamanlarda R.A.'ya toplamda 20 bin TL para gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.Ö., 4 gün önce Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek B.N. ve R.A. hakkında şikayette bulundu.
D.Ö. Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadesinde şunları söyledi: "
B.N., bana annesinin rahatsız olduğunu ve kendisine bakacak hiç kimsenin olmadığını, kendisinin paraya ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Ben de hem annesinin masrafları için hem de diğer işlerini halletmesi için belirli aralıklarla banka hesabına toplam 80 bin TL para gönderdim. Sonra ben gönderdiğim paraların bir kısmını ödemesini istedim. B.N., bir eğlence merkezinde çalıştığını ve gönderdiğim paraları bana geri iade etmeyeceğini söyledi. Bu arada kendisini avukat olarak tanıtan R.A.,isimli bir kişi daha vardı. Onunla da sürekli irtibat halindeydim. R.A’yı arayıp, 'B.N. benden aldığı paraları ödemeyeceğini söylüyor' dedim. R.A. da bana '8 bin TL, harç parası gönder ben de bu bayanın hesaplarına bloke koydurayım, senin paranı bu şekilde kurtarayım' dedi. Ona da çeşitli zamanlarda toplam 20 bin TL gönderdim. Beni sürekli oyalayarak farklı talepler ile sürekli para talep ettiler. Hatta beni inandırmak için de Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenmiş evraklar gönderdiler. Toplamda 100 bin TL para kaptırıp, dolandırıldım."

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