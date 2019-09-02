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Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu, 21 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e giden ve 21 gündür haber alınamayan Mutlu Kıyar’ın (23) hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu, 21 gündür kayıp

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e giden ve 21 gündür haber alınamayan Mutlu Kıyar’ın (23) hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Mutlu Kıyar, iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir’de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta babasına "Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir’e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir’deyim" dedi. Baba Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. 21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu’dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu’nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi.
Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

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Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu, 21 gündür kayıpSosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu, 21 gündür kayıp

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