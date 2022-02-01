Sosyal medyada tanıştığı yaşlı adamın evine gitti sonrası korkunç! Polis de mi işin içinde? Aşırı doz uyuşturucu...

Söz konusu olayın yaşandığı bölgenin belediye başkanı Joe Ganim, bir açıklama yaparak polis departmanının bu davadaki tutumu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. ABD kamuoyunu Lauren Smith Fields'in siyahi olduğu için soruşturmaya gereken önemin verilmediğini belirtiyor. Aile de polisin kendilerine bilgi vermediği cesedin nerede bulunduğunu bile bilmediklerini belirtti.

KANINDA BULUNDU! ALKOLLE KARIŞTIRILMIŞ AŞIRI DOZ...

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada Lauren Smith-Fields'in kanında reçeteli ilaç ve alkolle karıştırılmış aşırı dozda fentanil bulundu. Lauren'in uyuşturucu maddeyi kendi isteğiyle mi aldığı yoksa yaşlı adamın kendisine gizli şekilde mi verdiği araştırılıyor.

Joe Ganim, kamuoyundan gelen tepkiler sonrası şunları söyledi:

'Bridgeport Polis Departmanı, özellikle bir aile üyesinin ölümüyle ilgili büyük duyarlılığa sahiptir. Bu yüksek standartlara uymayan polislerin soruşturmada kalmaları düşünülemez. Bu net bir başarısızlıktır.'

INSTAGRAM HESABINA YORUM YAĞDI

Lauren Smith'in Instagram hesabına yorum yağdı. Genç kızın sevenleri Lauren'in son gönderisinin altına duygusal notlar bıraktı.

